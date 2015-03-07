وزير التعليم الفنى: فصل مهام الوزارة الجديدة عن "التعليم" نهاية الأسبوع

أكد الدكتور محمد يوسف، وزير الدولة للتعليم الفنى، أنه مع نهاية الأسبوع المقبل سيتم فصل الاختصاصات والمهام بينه كوزير دولة للتعليم الفنى، والدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم المصرى، موضحا أن وزارة الدولة للتعليم الفنى مستقلة تماما.

وأضاف وزير الدولة للتعليم الفنى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن وزارة الدولة للتعليم الفنى تختلف عن باقى الوزارات الأخرى، لافتا إلى أنها وزارة مقتصرة على الديوان فقط وليس لها أى مديريات آخرى تتبعها فى المحافظات مثل باقى الوزارات، مشيرا إلى إنه حتى الآن لم يتم الاتفاق على مقرها الأساسى.

وأوضح وزير الدولة للتعليم الفنى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى طالبه بوضع كل شىء فى نصابه بحيث لا يتم صرف أية مبالغ أو مليم واحد فى غير الغرض المخصص له، خاصة فى الظروف الصعبة التى تمر بها مصر واقتصادها.

وفيما يتعلق بتعليمات المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، قال وزير الدولة، "إنه طالبه بضرورة التنسيق مع وزير التربية والتعليم الدكتور محب الرافعى فى كل المستويات بالإضافة إلى ضرورة النظر لاحتياجات السوق والعمل على توفيرها والتركيز عليها، مشيرا إلى أن المؤتمر الاقتصادى سيسهم فى معرفة أبرز المهن المطلوبة خلال الفترة المقبلة، والعمل على الاهتمام بها فى التعليم الفنى.

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