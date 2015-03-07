وصول رحلة جديدة من مطار جربا التونسى على متنها 211 مصريا عائدين من ليبيا

استقبل مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم السبت، ثانى طائرة مصر للطيران قادمة من مطار جربا بتونس وعلى متنها عدد من المصريين النازحين من ليبيا عن طريق الحدود التونسية، حيث أوضح مصدر بالمطار أن عددهم يبلغ ٢١١ راكبا، وجار إنهاء إجراءات وصولهم.

وتعد هذه هى الرحلة رقم ٣٧ التى تنظمها الشركة وثانى رحلات اليوم "السبت" ليصبح إجمالى من تم إجلاؤهم من حتى الآن ٩٥٤٧ مصرياً على متن ٣٧ رحلة جوية.

ووزعت منظمة الهلال الأحمر المصرى الوجبات الخفيفة على العائدين، وتجرى متابعة مستمرة مع وزارة الخارجية لأعداد المصريين على الحدود الليبية التونسية، والتى تقوم بدورها بالتنسيق مع وزارة الطيران لتشغيل رحلات جوية تناسب أعداد الراغبين فى العودة.

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