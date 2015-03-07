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عااااجل جدا بالصور "داعش" يوجه رسالة تهديد إلى الرئيس السيسي

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عااااجل جدا بالصور "داعش" يوجه رسالة تهديد إلى الرئيس

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع لبعض عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، يوجهون رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويهددون بشن هجمات وعمليات إرهابية في الفترة المقبلة، على حد زعمهم.

ويظهر في الفيديو المتداول - الذي نتحفظ" على نشره لاحتوائه على أفكار متطرفة تشارك وسائل الإعلام في مقاومتها - أحد أعضاء التنظيم، بجواره مجموعة من زملائه، وهو يهدد الرئيس السيسي، ويؤكد انتظار أعضاء التنظيم في سيناء لتعليمات أبوبكر البغدادي، زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، لشن عمليات تفجيرية ضد الجيش المصري قريبًا.

المصدر الوطن

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