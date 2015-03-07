نظر تجديد حبس ساقطتين مارستا الدعارة مع مسئول بأحد البنوك.. اليوم

ينظر اليوم السبت قاضى المعارضات بمحكمة جنح المعادى تجديد حبس ساقطتين لاتهامهما بممارسة الدعارة مع مسئول بأحد البنوك.

كانت الإدارة العامة لمباحث الآداب، برئاسة اللواء مجدى موسى قد تمكنت من ضبط مسئول بأحد البنوك وبصحبته ساقطتين داخل شقة مفروشة بكورنيش المعادى، عقب ورود معلومات تفيد وجود مسئول بأحد البنوك وفتاتين ساقطتين داخل شقة بكورنيش المعادى.

وتمت مداهمة الشقة المفروشة، وقد تم ضبط الرجل متلبسًا مع إحدى الفتيات داخل غرفة النوم، واعترفت الفتاتان بالاتفاق مع راغبى المتعة على ممارسة الجنس مقابل 2000 جنيه للواحد.

يذكر أن نيابة المعادى قد حبست الساقطتين 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامهما بممارسة الدعارة مع مسئول بأحد البنوك، كما قررت النيابة إخلاء سبيل الرجل.