ضبط 32 محكوما عليهم و177 مخالفة مرورية بشمال سيناء

أعلنت مديرية أمن شمال سيناء فى بيان لها اليوم وضبط عــدد ( 32 ) محكوما عليهم، وتحرير عدد قضية عدم حمل شهادة صحية، وقضيتين عدم إعلان عن الأسعار.

كما تم ضبط "ا ع ك ن م"، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 250 جراما ومبلغ مالى قدرة 240 جنيها وهاتف محمول، بمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات عمليه البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، تحرر عن ذلك المحضر رقم 140 لسنة 2015 جنايات قسم شرطة رمانة، وجارى العرض على النيابة العامة، كما تم تحرير عدد ( 87 ) مخالفة إزالة إدارية فورية، وضبط عدد ( 177 ) مخالفة مرورية.

وأضاف البيان أنه تبلغ لقسم شرطة نخل من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بطريق (نخل-النقب) أمام قرية الريد دائرة القسم ووجود مصابين، بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم ط أ و5379 /مقطورة رقم 5013 نقل شمال سيناء قيادة "كمال أمين عبد الله"، 53 عاما، سائق مقيم مركز ميت غمر محافظة الدقهلية، فوجئ بسيارة مجهولة فى واجهته نظرا لوجود أعمال رصف بالطريق، وأثناء قيامه بمحاولة تفاديها مستخدما فرامل السيارة بصورة مفاجئة، اصطدم بكابينة السيارة (لودر) مما ادى إلى تهشم الكابينة.

وباستدعاء مرفق الإسعاف تعزر إخراج السائق منها وعلى الفور تم توجيه سيارات الحماية المدنية لمكان البلاغ حيث تمكنت من إخراجه وتم نقله إلى مستشفى السويس العام.