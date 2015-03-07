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مد حظر انتظار السيارات فى مناطق جديدة من قصر النيل وطلعت حرب

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مد حظر انتظار السيارات فى مناطق جديدة من قصر النيل وطلعت حرب مد حظر انتظار السيارات فى مناطق جديدة من قصر النيل وطلعت حرب

محافظ القاهرة – جلال مصطفى السعيد

قررت محافظة القاهرة الاستمرار فى منع انتظار السيارات نهائياً فى أجزاء جديدة من شارعى قصر النيل وطلعت حرب، لتسير حركة المرور اليوم السبت.

وتشمل المناطق الجديدة من الحظر “شارع قصر النيل من تقاطعه مع شارع شريف وحتى ميدان الأوبرا، ليكتمل بذلك منع الانتظار بكامل طول شارع قصر النيل بدءاً من ميدان التحرير وحتى ميدان الأوبرا ، إضافة إلى شارع طلعت حرب “سليمان باشا” من تقاطعه مع شارع 26 يوليو وحتى تقاطعه مع شارع عبد الخالق ثروت، ليكتمل بذلك منع الانتظار على الجانبين من 26 يوليو وحتى ميدان التحرير”.

وقال الدكتور جلال سعيد محافظ القاهرة، إن تنفيذ منع الانتظار سيتم اعتباراً من صباح اليوم السبت، مطالبًا قائدى السيارات الالتزام بهذه الترتيبات بكل دقة لتظهر القاهرة بالشكل اللائق ولمنع إعاقة حركة المرور العابر لوسط المدينة.

 

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