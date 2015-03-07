وزارة التضامن: آخر موعد لتلقى طلبات «حج الجمعيات» الاثنين

أعلن أيمن عبد الموجود المدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة بوزارة التضامن الاجتماعى، أن آخر موعد لتلقى طلبات اعضاء الجمعيات للحصول على تأشيرة حج الجمعيات الأهلية هذا العام بعد غد الاثنين للتأكد من صحتها، على أن يتم إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار الفائزين بتأشيرات الحج نهاية شهر مارس واستبعاد من سبق لهم تأدية الفريضة خلال الخمس سنوات الماضية من الحصول على التأشيرات هذا العام.

وأضاف أيمن عبد الموجود المدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة، أنه جار تلقى الطلبات الحصول على تأشيرة حج الجمعيات الأهلية، حيث سيتم مراجعتها للتأكد من صحة البيانات، إضافة إلى مخاطبة المديريات فى مختلف المحافظات بالضوابط الجديدة لمشرفى حجاج الجمعيات الأهلية وهى ألا يتجاوز سن المشرف 60 عاما لتمكنه من خدمة الحجاج خلال تأدية مناسك الحج، وأن من حق الجمعية المنوطة بتنظيم رحلة الحج أن ترشح مشرفا واحد فقط، وأن يكون ترشحه بقرار من مجلس إدارة الجمعية مع ضرورة تمثيل المشرفين ممن أقل من 45 عاما.

وأوضح أيمن عبد الموجود، أن من شروط تقدم الجمعيات للحصول على تأشيرات حج لأعضائها أن يكون أحد أنشتطها تنظيم رحلات الحج والعمرة ومر على تأسيسها عامان، وأن يكون مر على العضو الراغب فى الحصول على تأشيرة الحج 6 أشهر اعتبارا من تاريخ تقديم طلب للحج، وألا يكون سبق له تأدية فريضة الحج خلال الخمس سنوات الماضية وأن يكون من المقيمين فى نفس المحافظة وفقا لبطاقة الرقم القومى وخلوه من الأمراض المعدية والفيروسية والسرطانية والعصبية والنفسية وتلتزم الجهة الإدارية بكل مديرية بالتأشير على سجلات العضوية لتجنب إضافة أعضاء جدد وتسجيلهم على برنامج الحج بعد إعلان الضوابط.