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النقل: أرسلنا خطابات منذ أغسطس الماضى للمحافظين بغلق المزلقانات المخالفة

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النقل: أرسلنا خطابات منذ أغسطس الماضى للمحافظين بغلق المزلقانات المخالفة النقل: أرسلنا خطابات منذ أغسطس الماضى للمحافظين بغلق المزلقانات المخالفة

هاني ضاحي – وزير النقل

قال المهندس هانى ضاحى وزير النقل المصرى، إنه سيطلب من مسئولى السكة الحديد مراجعة الإجراءات التى تم اتخاذها لغلق المزلقانات العشوائية الممتدة على طول شريط السكة الحديد.

وأضاف وزير النقل، أنه أرسل خطابات منذ أغسطس الماضى للمحافظين لغلق المزلقانات العشوائية، لافتا أنه سيعقد اجتماعا مع مسئولى السكة الحديد لمراجعة ما تم إنجازه فى هذا الأمر.

وأوضح وزير النقل، أن قانون السكة الحديد يجرم اقتحام شريط السكة الحديد ويعاقب مرتكبيها بالسجن، لافتا أن حادث الشروق أمر محزن، مشيرا إلى استهتار سائقى الأتوبيسات بأرواح الأطفال الذين رأوا القطار وفقا لرواية الناجين ورغم ذلك عبروا شريط السكة الحديد.

 

 

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