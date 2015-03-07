كيف يمكن لطبيب الأسنان اكتشاف إصابتك بالسكر؟

كشفت دراسة أمريكية صغيرة أنه يمكن لأطباء الأسنان فحص إصابة المرضى بالسكر وذلك عن طريق استخدام نقاط الدماء الصغيرة التى تظهر على اللثة أثناء تعامل أطباء الأسنان مع أسنان المريض خلال تنظيف الفم، وذلك بدلا من "شكشكة" المريض باستخدام الإبرة لقياس مستويات السكر العشوائى فى الدم.

استخدام النقاط التى تنزل أثناء تنظيف الأسنان فى كشف مرض السكر

>وفقا لموقع كليك نيوز الإخبارى الأمريكى فإن الدراسة التى قادها باحثون من جامعة نيويورك، كشفوا دقة استخدام نقاط الدم التى تخرج من اللثة أثناء تنظيف الأسنان، ويقول الخبراء أن المرضى يزورون أطباء الأسنان أكثر بكثير من الأطباء ذوى التخصصات الأخرى، وهذا قد يساعد على الكشف المبكر للإصابة بالسكر دون أية جهود إضافية لكشف المرض.

مرض السكر السبب السابع للوفاة عالميا بحلول 2030

>تشير إحصاءات منظمة الصحة العالمية أن مرض السكر سيصبح سابع أكثر الأسباب تسبباً فى الوفاة عالميا بحلول عام 2030، وذلك لأنه يؤثر على كل أعضاء الجسم بما فيها الكلى وأمراض القلب، بالإضافة إلى السمنة وما يرتبط بها من مشاكل صحية.

اختبار الهيموجلوبين السكرى للكشف عن الإصابة بالسكر

>شملت الدراسة مقارنة دقة قياس مستويات الهيموجلوبين السكرى فى نقاط الدم النازلة من اللثة أثناء تنظيف الأسنان الروتينى مع دماء أخرى مسحوبة من الأصابع، وذلك فى 408 من المتطوعين، ويعد الهيموجلوبين السكرى مؤشر على مستويات سكر الدم خلال فترة قصيرة قبل إجراء التحليل، ويمكن أن يستخدم فى الكشف عن الإصابة بالمرض، وكشفت الدراسة دقة الاختبار بنسبة تزيد عن 97.2%.

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