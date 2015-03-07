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نفاد تذاكر حفلة نانسي عجرم المغربية

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نفاد تذاكر حفلة نانسي عجرم المغربية نفاد تذاكر حفلة نانسي عجرم المغربية

الجمعة 06-03-2015 21:16

يستعدّ منتجع "مازغان" السياحي لاستقبال الفنانة اللبنانية نانسي عجرم التي ستكون نجمة شهر مارس بكلّ المقاييس في المغرب.

 

وقد نفدت جميع تذاكر الحفلة الغنائية التي تعتزم إحيائها في المنتجع ليلة 14 من شهر مارس الجاري.

 

وتندرج هذه الحفلة ضمن الليالي الساهرة التي دأب المنتجع على إحيائها لضيوفه ورواده منذ أكثر من 6 أعوام، حيث حلّ خلال هذه الفترة العديد من نجوم الغناء العربيّ ضيوفاً على المنتجع، وأحيوا فيه حفلات فنية ناجحة، فكان منهم: وائل كفوري، وماجد المهندس، وراغب علامة وآخرون...

 

وحسب آخر الأخبار التي حصلت عليها "سيدتي نت"، فإنّ جميع تذاكر حفلة نانسي قد نفدت، وإنّ مكان الحفلة يتّسع لأكثر من 1400 مستمع، حسب تقدير (المصدر) فيما يتجاوز ثمن التذكرة الواحدة (1000) درهم.

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سيدتي