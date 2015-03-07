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إمارات رزق بديلة سوزان نجم الدين في "طوق البنات"

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إمارات رزق بديلة سوزان نجم الدين في "طوق البنات" إمارات رزق بديلة سوزان نجم الدين في "طوق البنات"

الجمعة 06-03-2015 21:54

تحل الفنانة السورية إمارات رزق كبديلة للفنانة سوزان نجم الدين التي اعتذرت عن بطولة الجزء الثاني من مسلسل "طوق البنات".
وبدأت رزق بتصوير أولى مشاهدها مؤخّراً في أحد بيوت دمشق القديمة، مع المخرج اياد نحاس، ومن المفترض عرض العمل خلال الموسم الدرامي المقبل 2015 .
يشارك في بطولة الجزء الثاني من "طوق البنات" رشيد عساف، ليلى جبر، روعة السعدي، تاج حيدر، يامن الحجلي، تولاي هارون.
يشار إلى أنّ كل من الفنانتين مرح جبر وتولين البكري كانتا مرشّحتان لتأدية نفس الدور، إلا أنّ المخرج استقرّ اخيراً على إمارات رزق.

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