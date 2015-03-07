عودة "العاشقان" تنسي جمهور نور الشريف مرضه

رغم الحزن الذي سبّبه مرض النجم المصري نور الشريف للجميع، فإنّ خبر عودته إلى زوجته الفنانة بوسي، بعد انفصال استمرّ 8 أعوام، أذاب الحزن وحوّله إلى فرح بين جمهوره الذي سعد كثيراً بالخبر.

وبدأ الكثيرون يتسابقون على نشر صور النجمين اللذين جمعتهما أفلامهما المشتركة: "حبيبي دائماً" و "العاشقان"، فيما نشر آخرون صوراً من يوم زفافهما، إضافة إلى صورهما التي تجمعهما وابنتيهما "مي" و"نور".

روّاد مواقع التواصل الاجتماعي هنّأوا بوسي على موقفها النبيل، إذ لم تُرد أن تترك "نور" وحده في محنته ومرضه، كما لم ترغب في أن تستمرّ معه كصديقة فقط مثلما اعتادت في السنوات الماضية، بل اختارت أن تظلّ معه في المنزل، تتشارك وإيّاه كلّ دقيقة، وتُتبع حالته الصحيّة.

وبعد موقفها الذي أعاد الأمل إلى الكثيرين في أنّ الدنيا لا تزال بخير، تطرق كثيرون للحديث عن بقاء المرأة هي الأم والأخت والزوجة والصديقة، كما عن استعداداها لأن تضحّي من أجل الرجل.

"سيدتي" و "سيدتي نت" يُهنّئان بوسي ونور على عودتهما.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي