التحقيق مع سمسار لاحتياله على الشخصيات العامة بالجيزة

أمرت نيابة بولاق الدكرور بحجز سمسار لحين ورود التحريات لاتهامه بالنصب وإنشاء مركز وهمى للدعاية وإرسال دعوات للشخصيات العامة لحضور مؤتمرات وحفلات يحضرها أصحاب المناصب الحكومية مقابل حصوله على مبالغ مالية.

وردت معلومات للعميد محمد حسن مدير مباحث الأموال العامة بالجيزة تفيد بإنشاء سمسار يدعى "رجب.أ" المركز الوهمى تحت مسمى المركز المصرى للمؤتمرات ببولاق الدكرور واحتياله على عدد من الشخصيات العامة وأصحاب الشركات وحصوله منهم على مبالغ مالية مقابل دعوتهم إلى حفلات ومؤتمرات يحضرها وزراء وقيادات حكومية، وبإعداد كمين له تم ضبطه وإحالته إلى النيابة للتحقيق.