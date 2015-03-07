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ننشر صور رقيب الشرطة شهيد انفجار قنبلة المحلة

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حصل "اليوم السابع" على أول صور للشهيد رقيب الشرطة مصطفى أحمد عبده 45 سنة مقيم مركز قطور، الذى استشهد إثر إصابته ببتر بقدميه وهبوط حاد بالدورة الدموية فى الانفجار الذى شهده شارع شكرى القوتلى بالمحلة أمام أحد البنوك بمدينة المحلة.

انتقل الدكتور فتحى شلضوم مدير إدارة الطوارئ بمديرية الصحة بالغربية، وتم نقل الشهيد لمشرحة مستشفى المحلة العام.

كما انتقل اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية، واللواء عبد الله خليفة مفتش الأمن العام بالغربية لموقع الحادث لمتابعة الموقف.

الشهيد رقيب الشرطة- 2015-02 - اليوم السابع
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الشهيد رقيب الشرطة

أحد المارة يحاول إنقاذ الشهيد- 2015-02 - اليوم السابع
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أحد المارة يحاول إنقاذ الشهيد

دماء الشهيد تسيل على الأرض فى موقع الانفجار- 2015-02 - اليوم السابع
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دماء الشهيد تسيل على الأرض فى موقع الانفجار

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