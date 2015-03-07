حماية المستهلك بالدقهلية: رصد 45 مخالفة خلال فترة الأوكازيون الشتوى

أكد عبد الرحمن السيد مدير مديريه التموين بالدقهلية، أن إجمالى المخالفات التى حررها مفتشو إدارة الرقابة التجارية للمحلات المشاركه بالأوكازيون الشتوى، بلغ 45 مخالفة شملت "عدم الحصول على ترخيص للمشاركة بالأوكازيون، وعمل أوكازيونات وهمية بدون تخفيض، وعدم استبدال السلعة أو رد قيمتها خلال 14 يوما حسب قانون حماية المستهلك .

وشدد عبد الرحمن - فى تصريح له أمس الجمعة - على استمرار حملات الرقابه على الأسواق خلال فترة الأوكازيونات، لضبط الأسواق من عمليات الغش والتدليس، بما يضر بمصلحه المستهلك، محذرا المحلات التى تعلن على وجهاتها عن نسب تخفيضات على المنتجات ولا تلتزم بها وقت البيع .

وطالب المستهلكين بالتعاون مع معاونى المديرية فى ضبط الأسواق من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أى شكاوى لديهم حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .