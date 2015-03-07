أخبار عاجلة

محافظ دمياط يبحث قرار غلق المقاهي مع النواب -
تشكيل لجنة لتسهيل إنهاء الإجراءات أراضي المستثمرين بسوهاج -
«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية -
«صحة البرلمان»: قانون التأمين الصحي الجديد أمامه 10 سنوات لتطبيقه -
محافظ دمياط يبحث آلية تسديد مديونيات المخابز -
بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا -
فيديو| أحمد الشيخ: أنا أكثر شخص حزين على ضياع ركلة الجزاء أمام الأهلي -
أضرار وفوائد الكافيين -
عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
فيديو| إبراهيم حسن عن استهداف أندية القمة لأحمد جمعة: «الكلام ده مقفول» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

حماية المستهلك بالدقهلية: رصد 45 مخالفة خلال فترة الأوكازيون الشتوى

Google+ Print
حماية المستهلك بالدقهلية: رصد 45 مخالفة خلال فترة الأوكازيون الشتوى حماية المستهلك بالدقهلية: رصد 45 مخالفة خلال فترة الأوكازيون الشتوى
أكد عبد الرحمن السيد مدير مديريه بالدقهلية، أن إجمالى المخالفات التى حررها مفتشو إدارة الرقابة التجارية للمحلات المشاركه بالأوكازيون الشتوى، بلغ 45 مخالفة شملت "عدم الحصول على ترخيص للمشاركة بالأوكازيون، وعمل أوكازيونات وهمية بدون تخفيض، وعدم استبدال السلعة أو رد قيمتها خلال 14 يوما حسب قانون حماية المستهلك .

وشدد عبد الرحمن - فى تصريح له أمس الجمعة - على استمرار حملات الرقابه على الأسواق خلال فترة الأوكازيونات، لضبط الأسواق من عمليات الغش والتدليس، بما يضر بمصلحه المستهلك، محذرا المحلات التى تعلن على وجهاتها عن نسب تخفيضات على المنتجات ولا تلتزم بها وقت البيع .

وطالب المستهلكين بالتعاون مع معاونى المديرية فى ضبط الأسواق من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أى شكاوى لديهم حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
“التموين” تقرر صرف المقررات التموينية للمواليد الجدد.. تعرف على المواليد المستفيدين وطرق تسجيل البيانات (فيديو)

“التموين” تقرر صرف المقررات التموينية للمواليد الجدد.. تعرف على المواليد المستفيدين وطرق تسجيل البيانات (فيديو)

بالصور- تفاقم أزمة "بقالي التموين" عقب توقف ماكينات الصرف

بالصور- تفاقم أزمة "بقالي التموين" عقب توقف ماكينات الصرف

وزارة الزراعة والتموين تطرحان أسماك بأسعار مخفضة لمواجهة الغلاء

وزارة الزراعة والتموين تطرحان أسماك بأسعار مخفضة لمواجهة الغلاء

البوري بـ36 والبلطي بـ16.. التموين والزراعة تطرحان الأسماك بأسعار مخفضة

البوري بـ36 والبلطي بـ16.. التموين والزراعة تطرحان الأسماك بأسعار مخفضة