إقالة موظف مسئول بصحة الشرقية لاتهامه بإصدار شهادات طبية مزورة

قرر الدكتور عصام عبد الله عامر وكيل وزارة الصحة بالشرقية، نقل حامد محمد موظف، بمركز التعليم الطبى المستمر والتدريب بالأحرار إلى المديرية لإعادة توزيعه لصالح العمل وسحب خاتم شعار الجمهورية منه وإحالته للتحقيق مع فحص أعماله خلال فترة عمله بالمركز، وذلك لما قام به من أعمال منافية للواجب الوظيفى واستخدام خاتم شعار الجمهورية باستخراج أوراق رسمية بطريقة غير شرعية ودون وجه حق .

يأتى ذلك فى إطار حملة التطهير التى تقوم بها المديرية برئاسة عامر لاستئصال أزرع الفساد والإهمال، حيث تم إقالة 9 من القيادات المهمة و المتهمة بوقائع فساد طبقا للتحقيقات من أبرزهم مديرية الشئون القانونية، و مدير العلاج الحر ، مدير شئون العاملين وآخرين.