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"صيادلة من أجل المهنة" يحصدون مقاعد بنى سويف.. ووائل النجار نقيبًا بالتزكية

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"صيادلة من أجل المهنة" يحصدون مقاعد بنى سويف.. ووائل النجار نقيبًا بالتزكية "صيادلة من أجل المهنة" يحصدون مقاعد بنى سويف.. ووائل النجار نقيبًا بالتزكية
أعلن منذ قليل، المستشار ممدوح صلاح رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات فرع نقابة الصيادلة ببنى سويف، فوز الدكتور وائل النجار بمقعد نقيب بنى سويف بالتزكية.

وأوضح، أن إجمالى عدد الناخبين وصل إلى 306 من بين 1095 لهم حق التصويت، حيث حصلت الدكتورة سعاد حمودة على 176 صوتاً فى الترتيب الأول بين منافسيها على مقعد النقيب العام.

وفى العضوية فوق السن حصل د. حسن تمام على 242 صوتاً، ياسر شلبى 246، محمد العياطى 240، أما تحت السن حصل سامح سعد على 220 صوتًا، إسلام نادى 219، إيمان محمود أبو عوف 235.

وفى مقاعد شمال الصعيد فوق السن حصل د. أحمد جاب الله على 165 صوتاً، وحيد عبد الصمد 75، وتحت السن مينا ناجى 145 صوتًا، وبذلك تكون قائمة صيادلة من أجل المهنة ببنى سويف قد حصدت جميع المقاعد بما فيها النقيب.

كانت انتخابات فرع نقابة بنى سويف شهدت أمس نسبة إقبال لم تتعد 27%، وسط إشراف قضائى ولجنة ضمت فى عضويتها د. بدر ذكى، أسامة الجندى، مجدى عبد العزيز.

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