مؤشرات أولية لانتخابات صيادلة سوهاج تشير بتقدم أحمد القاضى بمنصب النقيب

أكدت المؤشرات الأولية بعد فرز عدد من صناديق الانتخابات بنقابة الصيادلة بسوهاج، لاختيار النقيب و3 أعضاء تحت السن و3 فوق السن، تقدم الدكتور أحمد القاضى على منافسه ناصر طرخان على منصب النقيب، وذلك بعد حصول الأول على عدد كبير من الأصوات والبلغ عددها 885 صوتا من الناخبين.

أما الأعضاء تحت السن فقد حصل حتى الآن مارتن ميشيل وجورج لبيب ومحمد مبارك على أعلى الأصوات، فيما حصل رشاد عجايبى ومحمد عبد الحميد وأحمد أبو القاسم على أعلى الأصوات "فوق السن"، ولم يتبق سوى عدد قليل من الصناديق، والتى يتم فرزها الآن.