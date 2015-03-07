تفاصيل الحالة الصحية لمصابى تفجير المحلة

ينشر "اليوم السابع" الحصيلة النهائية لمصابى تفجير المحلة، والتى أدت إلى استشهاد مجند، وإصابة 20 آخرين، وهم كل من:"رفيق.ش.ا" 50 سنة مقيم قرية السجاعية مركز المحلة (شرطى) مصاب بجرح أسفل البطن، وجسم غريب بالجسم، "هانى .م.غ" 38سنة (شرطى) مقيم مركز قطور مصاب بكسر متفتت بمفصل القدم اليسرى، "أمجد.ر" 32 سنة (شرطى) بتر بالقدم اليسرى، "عبد الكريم .م.ح" 50 سنة(شرطى) مصاب ببتر بالساقين، "إبراهيم. ا" 25 سنة بالقوات المسلحة مصاب بجرح متهتك بالقدم اليمنى وجسم غريب بالساق اليسرى، "شيماء ف.ع" مصابة بكسر بالكعب والساق، "كمال .ع.م.ا" 27سنة مصاب بكسر باليد اليمنى، "محمد .ا.م" 30سنة مصاب بنزيف داخلى بالبطن وجروح بالكبد والمعدة وببتر بالساق اليسرى، "محمد.ت.ن" مصاب بجسم غريب الكعب الأيمن، "أحمد .م.ا" 20سنة مصاب بجروح بالساقين، وخروج باقى المصابين بعد تحسن حالتهم الصحية.

شبكةعيونالإخبارية

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