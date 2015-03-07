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محمد دوديدار يفوز بمنصب نقيب صيادلة الغربية بالتزكية

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محمد دوديدار يفوز بمنصب نقيب صيادلة الغربية بالتزكية محمد دوديدار يفوز بمنصب نقيب صيادلة الغربية بالتزكية
حسم أعضاء نقابة الصيادلة الفرعية بالغربية، مقعد النقيب الفرعى بالتزكية، لصالح الدكتور خالد دويدار، كما تم حسم 3 مقاعد من مجلس النقابة الفرعى، تحت السن، بالتزكية لصالح، الدكتور محمد شومان، والدكتور رفيق سكر، والدكتور أحمد النعناعى.

وجرت الانتخابات على مقاعد فوق السن، حيث تنافس 8 أعضاء على 3 مقاعد، وهم؛ الدكتور عبد الرازق سعد، والدكتور أحمد حجازى، والدكتور أشرف الخطيب، والدكتور إيهاب مرسى، والدكتور أحمد عبد الحميد عطا، والدكتور مجدى سلامة خضر، والدكتور طاهر عبد العزيز الدغيد، والدكتور جورج سامى حنين.

وفاز بالمقاعد الثلاثة كل من الدكتور عبد الرازق سعد، والدكتور أحمد حجازى، والدكتور مجدى سلامة.

يذكر أن انتخابات صيادلة الغربية تمت تحت إشراف قضائى برئاسة قاضى مجلس الدولة، المستشار لطفى المنهراوى.

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