محافظ كفر الشيخ ورئيس جامعة الأزهر يتفقان اليوم على تنظيم قوافل دعوية

يوقع الدكتور أسامة حمدى، محافظ كفر الشيخ فى تمام العاشرة من صباح اليوم السبت برتوكول تعاون مشترك مع الدكتور عبد الحى عزب، رئيس جامعة الأزهر لتنظيم قوافل دعوية وطبية للقرى بمحافظة كفر الشيخ.

وأكد الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ أن البرتوكول يتضمن علاج الحالات المرضية العاجلة، وحالات الطوارئ بمستشفى الأزهر الجامعى، وتنظيم القوافل الطبية التى تضم كبار أطباء جامعة الأزهر فى مختلف التخصصات الطبية لقرى المحافظة، وتنظيم قوافل دعوية لنشر سماحة الإسلام الوسطى ونبذ التعصب والتطرف.