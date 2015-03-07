المفرقعات تبطل مفعول عبوة ناسفة فى محيط أحد الفنادق بطريق المريوطية

أبطل خبراء المفرقعات بالجيزة مفعول عبوة ناسفة كانت مزروعة بمحيط فندق "كتاركت" بطريق المريوطية، بدائرة قسم أبو النمرس، وبتمشيط المكان لم يتم العثور على أية أجسام أخرى.

البداية كانت بتلقى اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية بالجيزة بلاغا من غرفة النجدة يفيد بالاشتباه فى وجود جسم غريب بالقرب من فندق "كتاركت" بطريق المريوطية، بدائرة قسم أبو النمرس، فانتقل على الفور العقيد إبراهيم حسين مفتش المفرقعات وبصحبته أجهزة كشفية، وذلك للقيام بعمليات الفحص.

وتبين من خلال الفحص أن الجسم عبارة عن عبوة ناسفة على شكل ماسورة بلاستيكية طولها 40 سنتيمترا، وبها "طبتين" على الجانبين، وبداخلها المواد المتفجرة وموصلة بسلك كهربائى، وتم إبطال مفعولها بمعرفة الخبير، وبتمشيط المكان لم يتم العثور على أية مواد متفجرة أخرى، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط المتورطين.