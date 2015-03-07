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مطار القاهرة يستقبل ٣١١ مصريا عائدين من ليبيا عن طريق تونس

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مطار القاهرة يستقبل ٣١١ مصريا عائدين من ليبيا عن طريق تونس مطار القاهرة يستقبل ٣١١ مصريا عائدين من ليبيا عن طريق تونس
استقبل مطار القاهرة الدولى منذ قليل طائرة للطيران قادمة مطار جربا بتونس وعلى متنها عدد من المصريين النازحين من ليبيا عن طريق الحدود التونسية، حيث أوضح مصدر بالمطار أنه يبلغ عددهم ٣١١ راكبا وجار إنهاء إجراءات وصولهم.

وتعد هذه هى الرحلة رقم ٣٦ التى تنظمها الشركة وأول رحلات اليوم السبت ليصبح إجمالى من تم إجلاؤهم حتى الآن ٩٣٣٦ مصرياً على متن ٣٦ رحلة جوية.

ووزعت منظمة الهلال الأحمر المصرى الوجبات الخفيفة على العائدين، وتجرى متابعة مستمرة مع وزارة الخارجية لأعداد المصريين على الحدود الليبية التونسية، والتى تقوم بدورها بالتنسيق مع وزارة الطيران لتشغيل رحلات جوية تناسب أعداد الراغبين فى العودة.

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