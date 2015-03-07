ضبط عاطل بحوزته 67 تذكرة هيروين بالغردقة

تمكن قسم مكافحة المخدرات التابع لمديرية أمن البحر الأحمر، من ضبط عاطل بحوزته كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.

وتلقى اللواء حمدى الجزار مدير أمن البحر الأحمر إخطارا من العميد أحمد صادق -مدير إدارة البحث الجنائى - يفيد بتمكن الرائد حازم الشيخ وكيل مكتب مكافحة المخدرات بالمديرية من ضبط عاطل يدعى "إبراهيم.م.م" عاطل 34 سنة مقيم الدهار الغردقة، بحوزته عدد 67 تذكرة متوسطة الحجم بداخلهم مسحوق بيج اللون يشتبه أن يكون لجوهر الهيروين المخدر، وكذا عدد 70 قرصا من عقار الترامادول المخدر ومبلغ مالى 185 جنيها وهاتف محمول.. بقصد الاتجار، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة.