أخبار عاجلة

محافظ دمياط يبحث قرار غلق المقاهي مع النواب -
تشكيل لجنة لتسهيل إنهاء الإجراءات أراضي المستثمرين بسوهاج -
«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية -
«صحة البرلمان»: قانون التأمين الصحي الجديد أمامه 10 سنوات لتطبيقه -
محافظ دمياط يبحث آلية تسديد مديونيات المخابز -
بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا -
فيديو| أحمد الشيخ: أنا أكثر شخص حزين على ضياع ركلة الجزاء أمام الأهلي -
أضرار وفوائد الكافيين -
عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
فيديو| إبراهيم حسن عن استهداف أندية القمة لأحمد جمعة: «الكلام ده مقفول» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط عاطل بحوزته 67 تذكرة هيروين بالغردقة

Google+ Print
ضبط عاطل بحوزته 67 تذكرة هيروين بالغردقة ضبط عاطل بحوزته 67 تذكرة هيروين بالغردقة
تمكن قسم مكافحة المخدرات التابع لمديرية أمن البحر الأحمر، من ضبط عاطل بحوزته كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.

وتلقى اللواء حمدى الجزار مدير أمن البحر الأحمر إخطارا من العميد أحمد صادق -مدير إدارة البحث الجنائى - يفيد بتمكن الرائد حازم الشيخ وكيل مكتب مكافحة المخدرات بالمديرية من ضبط عاطل يدعى "إبراهيم.م.م" عاطل 34 سنة مقيم الدهار الغردقة، بحوزته عدد 67 تذكرة متوسطة الحجم بداخلهم مسحوق بيج اللون يشتبه أن يكون لجوهر الهيروين المخدر، وكذا عدد 70 قرصا من عقار الترامادول المخدر ومبلغ مالى 185 جنيها وهاتف محمول.. بقصد الاتجار، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365