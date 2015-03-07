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النطق اليوم بالحكم على رئيس بـ"الاستئناف" فى اتهامه بإهانة "الزند"

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النطق اليوم بالحكم على رئيس بـ"الاستئناف" فى اتهامه بإهانة "الزند" النطق اليوم بالحكم على رئيس بـ"الاستئناف" فى اتهامه بإهانة "الزند"
ينطق اليوم السبت، مجلس التأديب والصلاحية برئاسة المستشار نبيل زكى مرقص بالحكم على المستشار وليد الشافعى، الرئيس بمحكمة استئناف طنطا، فى اتهامه بإهانة مجلس إدارة نادى القضاة، والتعليق على الأحكام القضائية ضد رموز نظام مبارك.

وكان رئيس نادى قضاة، المستشار أحمد الزند، قد قدم شكوى لمجلس القضاء الأعلى، يتهم فيها المستشار وليد الشافعى، بإهانة نادى القضاة عن طريق تصريحات أدلى بها للعديد من وسائل الإعلام، وذكر "الزند" أن المستشار الشافعى تدخل بالمخالفة للقانون فى أحكام القضاء، بأن وصف محاكمة مبارك بـ"المهزلة" فى تاريخ القضاء المصرى، مشيرًا إلى أن النظام الحالى يستخدم دوائر جديدة تحت مسمى "الإرهاب" للتنكيل بمعارضيه.

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