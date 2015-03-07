ضبط 12 مليون قطعة ألعاب نارية و2 طن بانجو بموانئ السويس خلال عام 2014

أحبطت قوات أمن موانئ السويس دخول 12 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة عبر 8 حاويات قادمين من الصين عبر ميناء السخنة، فى 8 وقائع مختلف خلال عام 2013 و2014.

وأكدت الإدارة فى بيان صحفى أن هذه الألعاب مستوردة من أجل بيعها لعناصر تنظيم الإخوان الإرهابى لاستغلالها بالمظاهرات فضلا عن بيعها لأعضاء الرابطات الرياضية "الألتراس" لاستغلالها فى مباريات كرة القدم.

كما نجح ضباط مباحث الموانئ ببور توفيق من إحباط تهريب 2 طن بانجو بالقرب من الغاطس الخارجى للميناء عبر "فلوكتى صيد" يقودهما صيادين قادمين من سيناء فى محاولة لتهريبها عن أعين رجال مباحث الموانئ وشرطة المسطحات وقوات حرس الحدود.