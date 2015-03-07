أخبار عاجلة

محافظ دمياط يبحث قرار غلق المقاهي مع النواب -
تشكيل لجنة لتسهيل إنهاء الإجراءات أراضي المستثمرين بسوهاج -
«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية -
«صحة البرلمان»: قانون التأمين الصحي الجديد أمامه 10 سنوات لتطبيقه -
محافظ دمياط يبحث آلية تسديد مديونيات المخابز -
بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا -
فيديو| أحمد الشيخ: أنا أكثر شخص حزين على ضياع ركلة الجزاء أمام الأهلي -
أضرار وفوائد الكافيين -
عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
فيديو| إبراهيم حسن عن استهداف أندية القمة لأحمد جمعة: «الكلام ده مقفول» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط 12 مليون قطعة ألعاب نارية و2 طن بانجو بموانئ السويس خلال عام 2014

Google+ Print
ضبط 12 مليون قطعة ألعاب نارية و2 طن بانجو بموانئ السويس خلال عام 2014 ضبط 12 مليون قطعة ألعاب نارية و2 طن بانجو بموانئ السويس خلال عام 2014
أحبطت قوات أمن موانئ السويس دخول 12 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة عبر 8 حاويات قادمين من الصين عبر ميناء السخنة، فى 8 وقائع مختلف خلال عام 2013 و2014.

وأكدت الإدارة فى بيان صحفى أن هذه الألعاب مستوردة من أجل بيعها لعناصر تنظيم الإخوان الإرهابى لاستغلالها بالمظاهرات فضلا عن بيعها لأعضاء الرابطات الرياضية "الألتراس" لاستغلالها فى مباريات كرة القدم.

كما نجح ضباط مباحث الموانئ ببور توفيق من إحباط تهريب 2 طن بانجو بالقرب من الغاطس الخارجى للميناء عبر "فلوكتى صيد" يقودهما صيادين قادمين من سيناء فى محاولة لتهريبها عن أعين رجال مباحث الموانئ وشرطة المسطحات وقوات حرس الحدود.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365