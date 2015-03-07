قوات الأمن الليبية تستعيد السيطرة على حقول نفط بعد هجوم

قال مسئول فى حرس المنشآت النفطية الليبية إن مسلحين متشددين هاجموا حقل الغانى النفطى أمس الجمعة وقتلوا 11 حارسا وقطعوا رؤوس بعضهم قبل أن تتمكن القوات المحلية من استعادة السيطرة على الحقل.

وأظهر الهجوم على حقل الغانى عدم الاستقرار المتصاعد فى ليبيا حيث تتقاتل حكومتان متناحرتان من أجل السيطرة فى الوقت الذى يستفيد فيه المتطرفون الإسلاميون من الفوضى لضمان موطيء قدم بعد أربع سنوات من الحرب الأهلية التى أطاحت بمعمر القذافى.

وتعمل حكومة رئيس الوزراء عبد الله الثنى المعترف بها دوليا من شرق البلاد منذ أن سيطر فصيل مسلح منافس يطلق عليه فجر ليبيا على طرابلس فى الصيف الماضى وشكل حكومته الخاصة به، وبينما تزعم كل من الحكومتين المتنافستين السيطرة المشروعة على المنشآت النفطية يصعب التحقق من التفاصيل الخاصة بالهجمات وشحنات النفط بل وانتاج النفط.

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