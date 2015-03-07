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عبد الشافي يخطط لمواصلة التألق أمام باتشيكو

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عبد الشافي يخطط لمواصلة التألق أمام باتشيكو عبد الشافي يخطط لمواصلة التألق أمام باتشيكو

يسعى محمد عبد الشافي نجم نادي الزمالك المعار إلى أهلي جدة مواصلة التألق عند مواجهة الشباب بقيادة المدير الفني جايمي باتشيكو في الجولة الـ18 من منافسات دوري عبد اللطيف جميل السعودي للمحترفين.

وقدم عبد الشافي أداء رائعا أمام ناساف الأوزبكي وصنع هدفا ليساهم في فوز الأهلي وتصدره للمجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا.

ومن ناحية أخرى، أشعل تيسير الجاسم قائد نادي الأهلي مران الفريق الختامي استعدادا لمواجهة الشباب.

وذكرت صحيفة "سبورت" أن الفريق استعد بكل قوة لمباراة الشباب تحت قيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفني للراقي.

وشمل المران على بعض التدريبات التكتيكية قبل أن ينهى جروس المران بتدريبات ترفيهية بين اللاعبين.

يذكر أن الأهلي يحتل المركز الثاني برصيد 34 نقطة وبفارق ثماني نقاط عن النصر المتصدر ولكن تبقى للأهلي مباراة مؤجلة أمام نجران.

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