السفارة الإسرائيلية في مصر تنفي تورط اسرائيل في بناء مشروع سد النهضة

نفت السفارة الإسرائيلية في مصر، ما تردد في عدد من وسائل الاعلام المصرية حول تورط اسرائيل المزعوم في مشروع سد النهضة.

وأكدت السفارة، في بيان صحفي، رفضها القاطع لنظريات المؤامرة المزعومة التي ترددت في الآونه الأخيره في عدد من وسائل الاعلام المصريه التي نسبت لدولة اسرائيل دورا في موضوع بناء مشروع سد النهضة في اثيوبيا .

وأضاف البيان: “تتمنى دولة اسرائيل أن تصل كلا من مصر و اثيوبيا الي تفاهم مشترك من شانه ان يخدم مصالح كلا البلدين، بل ان دولة اسرائيل على استعداد ان تتعاون مع مصر في كل ما يتعلق بتنمية الموارد المائية وهو المجال الذي تتمتع به اسرائيل بخبرات غنية وطويلة الامد”.