الاكتئاب الشديد يرفع من مخاطر الإصابة بأمراض القلب

كشفت دراسة علمية جديدة، نشرت مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”، أن علاج الاكتئاب بواسطة مضادات الاكتئاب قد يكون له فائدة إضافية وهى الحد من مخاطر القلب.

• ارتباط الاكتئاب بأمراض القلب

>وقالت المؤلفة الرئيسية هايدى مايو، وهى عالمة الأوبئة وأستاذة القلب والأوعية الدموية بمعهد القلب ومركز “Intermountain” الطبى فى سولت لايك سيتى، "ينبغى الفحص والعلاج من أعراض الاكتئاب لإن هذا يعتبر أولوية قصوى بالنسبة لمرضى القلب".

ولتأكيد نتائج الدراسة قامت عالمة الأوبئة وأستاذة القلب والأوعية الدموية بمعهد القلب بدراسة وتحليل بيانات أكثر من 5300 شخص فى ولاية يوتا يعانون من الإكتئاب بداية من النوع المعتدل إلى الاكتئاب الشديد.

• أضرار الاكتئاب الشديد

درجة الاكتئاب هى الأساس

• إضافة الاكتئاب إلى قائمة عوامل الإصابة بأمراض القلب

>ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين تناولوا مضادات الاكتئاب كانوا أقل عرضة للوفاة بأمراض القلب والسكتة الدماغية بنسبة 53% على مدار ثلاث سنوات مقارنة للمرضى الذين لم يتناولوا مضادات الاكتئاب.>ولاحظت مايو أن درجة الاكتئاب هى الأساس، حيث أن علاج الاكتئاب لا يعزز صحة القلب للأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب المنخفض أو المعتدل، لكن علاجات الاكتئاب بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب الشديد أو الأكثر خطورة له تأثير قوى على خفض خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية. ووفقاً لجمعية القلب الأمريكية، فإن 16 مليون أمريكى يعيشون حالياً مع كل من الاكتئاب وأمراض القلب.>وهناك مجموعة متزايدة من الأدلة العلمية تدعم العلاقة بين الاكتئاب وأمراض القلب، ونتيجة لذلك، أوصت منظمة الصحة العالمية “AHA”، مؤخراً بإضافة الاكتئاب إلى قائمة عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب مثل ارتفاع ضغط الدم والتدخين.

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