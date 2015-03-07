تناول الألياف يحد من أمراض الحساسية

كشفت دراسة أسترالية حديثة عن نتائج جديدة ومثيرة حول الألياف الغذائية، حيث أفادت عبر الموقع الطبى الأمريكى “Newsmax Health”، أن إضافة الألياف إلى النظام الغذائى اليومى قد يحد من أمراض الحساسية الغذائية.

• كيفية عمل الألياف

>وفى تحليل جديد لدراسات الحساسية، قال تشارلز ماكاى، وهو عالم المناعة فى جامعة موناش فى ملبورن الأسترالية، أن هناك أدلة قوية على أن البكتيريا الموجودة فى الأمعاء والأنزيمات اللازمة لهضم الألياف الغذائية تنتج المواد التى تساعد على منع استجابة الحساسية للأطعمة.

• الألياف تعزز الوقاية من الحساسية الغذائية

>وقد أشارت بعض الدراسات أن تعزيز نمو بكتيريا الأمعاء النافعة يمكن أن تكون وسيلة جيدة للوقاية وربما حتى وقف بعض أنواع الحساسية الغذائية.

• ارتفاع نسبة الحساسية الغذائية فى أمريكا

>وهناك نحو 15 مليون أمريكى يعانون من الحساسية الغذائية، والتى زادت بنسبة 50% منذ عام 1997، وفقا لبحوث منظمة حساسية الطعام، وهى منظمة غير ربحية تهتم بصحة الأشخاص الذين يعانون من حساسية الطعام.

وأضاف ماكاى أن حوالى 90٪ من الأشخاص الذين يعانون من الحساسية الغذائية يعانون من حساسية من الفول السودانى والبندق، والقمح، وفول الصويا، والبيض، والحليب، والمحار، والسمك.

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