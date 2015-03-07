«واشنطن» تدين تدمير داعش لمدينة «نمرود» الأثرية القديمة بالعراق

أدان وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، تدمير عناصر تنظيم «داعش» لمدينة نمرود الأثرية القديمة.

وقال «كيري» في بيان له، الجمعة، إن «الضرر الذي حدث يثير القلق بشدة، وأن هذه المحاولة الفجة لمحو تراث حضارة قديمة ستفشل في نهاية المطاف.. لا يمكن لإرهابي أن يعيد كتابة التاريخ».

وأضاف أن الولايات المتحدة تحث كل الأطراف على احترام وحماية المواقع الثقافية وعلى تقديم أولئك الذين يدمرونها إلى العدالة.

كانت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «يونسكو» قد ذكرت في وقت سابق أن تدمير مدينة نمرود الأثرية القديمة يمثل جريمة حرب.

وذكر مسؤولون عراقيون أن المتشددين بدأوا الخميس تدمير الموقع الذي يمتد على مساحة تصل لنحو 8 كيلومترات ويحتوي على العديد من الكنوز الأثرية من بينها مقابر ملكية.