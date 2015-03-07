«حماس»: مستعدون للتوقيع على تطبيق بنود المصالحة بما فيها الانتخابات

قال خليل الحية، القيادي البارز في حركة «حماس» الفلسطينية، إن حركته مستعدة للتوقيع مع بقية الفصائل على تطبيق كل بنود المصالحة الفلسطينية بما فيها إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.

وأضاف الحية، خلال كلمة له على هامش مهرجان نظمته الحركة، مساء الجمعة، في مخيم البريج، وسط قطاع غزة، لتكريم عائلات فلسطينيين قتلوا خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة، أن حماس هي من تريد إجراء الانتخابات ونحن على استعداد للتوقيع مع الفصائل الفلسطينية على تطبيق بنود المصالحة كاملة بما فيها الانتخابات وتفعيل المجلس التشريعي.

واتهم حكومة التوافق الوطني بتعطيل تنفيذ بنود المصالحة التي تؤكد على الشراكة الوطنية الفلسطينية ووحدة الشعب وترفض الاستئثار بالقرار.