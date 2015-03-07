أخبار عاجلة

محافظ دمياط يبحث قرار غلق المقاهي مع النواب -
تشكيل لجنة لتسهيل إنهاء الإجراءات أراضي المستثمرين بسوهاج -
«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية -
«صحة البرلمان»: قانون التأمين الصحي الجديد أمامه 10 سنوات لتطبيقه -
محافظ دمياط يبحث آلية تسديد مديونيات المخابز -
بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا -
فيديو| أحمد الشيخ: أنا أكثر شخص حزين على ضياع ركلة الجزاء أمام الأهلي -
أضرار وفوائد الكافيين -
عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
فيديو| إبراهيم حسن عن استهداف أندية القمة لأحمد جمعة: «الكلام ده مقفول» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

«حماس»: مستعدون للتوقيع على تطبيق بنود المصالحة بما فيها الانتخابات

Google+ Print
«حماس»: مستعدون للتوقيع على تطبيق بنود المصالحة بما فيها الانتخابات «حماس»: مستعدون للتوقيع على تطبيق بنود المصالحة بما فيها الانتخابات

خليل الحية

قال خليل الحية، القيادي البارز في حركة «حماس» الفلسطينية، إن حركته مستعدة للتوقيع مع بقية الفصائل على تطبيق كل بنود المصالحة الفلسطينية بما فيها إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.

وأضاف الحية، خلال كلمة له على هامش مهرجان نظمته الحركة، مساء الجمعة، في مخيم البريج، وسط قطاع غزة، لتكريم عائلات فلسطينيين قتلوا خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة، أن حماس هي من تريد إجراء الانتخابات ونحن على استعداد للتوقيع مع الفصائل الفلسطينية على تطبيق بنود المصالحة كاملة بما فيها الانتخابات وتفعيل المجلس التشريعي.

واتهم حكومة التوافق الوطني بتعطيل تنفيذ بنود المصالحة التي تؤكد على الشراكة الوطنية الفلسطينية ووحدة الشعب وترفض الاستئثار بالقرار.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا