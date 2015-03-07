زعيم عصابة بسوهاج لـ"أسرة مختطفة":مش بناكل حرام المهم تكون نفسكم راضية

كشفت المعلومات الأولية التى أعلنتها مديرية أمن سوهاج، أن زعيم التشكيل العصابى الذى اختطف أسرة كاملة وطلب فدية مقابل إطلاق سراحهم، المدعو هانى.ط.ش.أ، وشهرته محسن 23 عامًا، ويقيم بناحية قرية أبو خزام دائرة مركز نجع حمادى محافظة قنا هارب من حكم بالإعدام فى واقعة قتل، و4 أحكام غيابى بالمؤبد بإجمالى 100 عام سجن، و10 سنوات فى قضية سرقة ومتهم فى 15 واقعة سرقة.

وقالت زوجة المجنى عليه: "بعد مداولات وشد وجذب تمكن والد زوجى وخاله من الاتفاق معهم على تخفيض المبلغ إلى 100 ألف جنيه، وتم تحديد مكان وموعد التسليم، وتم استلامهم للمبلغ وبعد عودتهم للجبل أطلقوا سراحنا وشددوا علينا بعدم التحرك إلا بعد 15 دقيقة من مغادرتهم للمكان، وآخر كلمة قالها لنا زعيم التشكيل "مسامحين فى الفلوس علشان إحنا مش بنحب ناكل حرام، أو ناخذ شىء بالعافية المهم نفسكم تكون راضية".

وتبين أن المتهم الثانى على.ع.م.ع، وشهرته على الختان عاطل 16 عامًا، ويقيم العزيزية ببندر المنشأة محافظة قنا، وهارب من 6 شهور حبس فى واقعة سرقة، ومطلوب فى 3 وقائع، والثالث علاء.ف.ح، 23 عامًا، ويقيم دشنا محافظة قنا، مطلوب فى 5 قضايا، وسبق اتهامه فى 16 واقعة سرقة وضرب وهروب من مراقبة.

ولم يستدل على المتهم الرابع المصاب على أى تسجيل جنائى، وأصيب بطلق نارى باليد أثناء تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع الشرطة، والخامس هشام.ف.ق، والذى عثر عليه جثة هامدة داخل المنطقة الجبلية، وجارى الكشف عليه جنائيًا للتعرف على صحيفة سوابقه.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج قد تمكنت مساء أمس، من تحرير 6 رهائن اختطفهم 5 مسلحين أثناء سيرهم بسيارتهم الخاصة على الطريق الصحراوى الشرقى بمحافظة سوهاج فى اتجاه محافظة قنا لزيارة أقاربهم، وذلك عقب تبادل كثيف لإطلاق النيران بدائرة مركز دار السلام، وتم القبض على الجناة وبحوزتهم 3 بنادق آلية ومبلغ الفدية وقدره 100 ألف جنيه.



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أفراد الأسرة المختطفة بعد تحريرها

عدد 3 بنادق آلية ولوحة سيارة مسروقة تم ضبطها مع الجناة

المبالغ المالية و6 خزن وهواتف المجنى عليهم بعد ضبطهم

المتهمون وبحوزتهم المضبوطات داخل مركز الشرطة

ضباط وحدة مباحث مركز أخميم والمتهمون

الطفل عبد الرحمن ضمن الأسرة المختطفة

ربة منزل أحد المختطفات بعد تحريرها

رئيس مباحث مركز أخميم والأفراد والمتهمون والمضبوطات