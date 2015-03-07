"الاستئناف" تفصل بطلب رد فاطمة ناعوت لهيئة محاكمتها فى ازدراء الأديان

تنظر اليوم الدائرة 19 بمحكمة استئناف القاهرة جلسة الطلب المقدم من المحامى محمد عفيفى دفاع الكاتبة فاطمة ناعوت لرد هيئة محاكمة موكلته، فى اتهامها بازدراء الدين الإسلامى، والسخرية من شعيرة الأضحية.

كانت نيابة السيدة زينب، برئاسة المستشار أحمد الأبرق، قد وجهت لـ"ناعوت" تهمة ازدراء الإسلام والسخرية من شعيرة الأضحية، فيما نفت الكاتبة فى الوقت ذاته أن يكون هدفها ازدراء الدين، موضحة أنها ترى تناولها للأمر غير مخالف للشريعة من وجهة نظرها، وأن ذبح الأضحية يعد نوعا من الأذى الذى يحمل الاستعارة المكنية، واستمعت النيابة فى وقت سابق لمقدم البلاغ ضد "ناعوت"، والذى قال إن المشكو فى حقها كتبت "كل مذبحة وأنتم بخير" عبر حسابها على موقعى "فيس بوك" و"تويتر".

وأشار مقدم البلاغ إلى أن الكاتبة الصحفية، كتبت مقالا فى إحدى الصحف، قالت فيه "بعد برهة تساق ملايين الكائنات البرية لأهول مذبحة يرتكبها الإنسان منذ 10 قرون ونصف ويكررها وهو يبتسم، مذبحة سنوية تتكرر بسبب كابوس أحد الصالحين بشأن ولده الصالح، وبرغم أن الكابوس قد مر بسلام على الرجل الصالح وولده، إلا أن كائنات لا حول لها ولا قوة تدفع كل عام أرواحها وتنحر أعناقها وتهرق دماؤها، دون جريرة ولا ذنب ثمنا لهذا الكابوس القدسى".