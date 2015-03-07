الصحة توفر ٢٦٤٤ وظيفة فنية لحملة الدبلومات

أعلنت وزارة الصحة عن توفر ٢٦٤٤ وظيفة فنية شاغرة لحملة الدبلومات الصحية، على برامج التشغيل الذاتي في مختلف مديريات الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات، داعية في الوقت نفسه الراغبين ممن يحملون المؤهلات المطلوبة إلى الدخول على البوابة الالكترونية للوزراة (www.moh.gov.sa)، اعتباراً من يوم الاثنين التاسع من شهر مارس الجاري ولمدة اسبوعين.

وأوضحت الوزارة أن هذه الوظائف مخصصة للسعوديين، وتشمل تخصصات صحية مثل: فني إسعاف وطب طوارئ رجال وفني أشعة وفني بصريات وفني تخدير وفني تركيبات أسنان وفني سكرتارية طبية وفني معلوماتية صحية وفني صيدلي وفني علاج تنفسي وفني علاج طبيعي وفني مختبر وفني تمريض وقابلة نساء. وأكدت الوزارة حرصها على تحقيق الاستفادة المثلى من الكوادر الصحية الوطنية بما يسهم في تجويد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.