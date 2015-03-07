غرفة الصناعات المعدنية تعد دراسة لتخفيض سعر الغاز على قطاع الحديد

قال رجل الأعمال جمال الجارحى، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن الغرفة تعمل خلال الفترة الحالية على إعداد دراسة تخفيض أسعار الغاز لقطاع الحديد وخاصة مصانع الحديد الإسفنجى، تمهيدا إلى تقديمها إلى وزير البترول شريف إسماعيل، خلال الأسبوع المقبل.

وأضاف الجارحى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن الدراسة ستضمن توضيح الخسائر، التى تتعرض لها مصانع الحديد الإسفنجى جراء ارتفاع أسعار الغاز إلى 7 دولار، لافتا إلى أن حديد عز تعرضت إلى خسائر 500 مليون جنيه خلال 9 شهور نتيجة ارتفاع الحديد، موضحا أن الغاز يدخل ضمن مستلزمات إنتاج الحديد الإسفنجى.