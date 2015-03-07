مفوضية اللاجئين بالسودان:عودة 80 ألف نازح إلى قراهم الأصلية شمال دارفور

كشفت مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين بالسلطة الإقليمية لدارفور، عن عودة تلقائية لأكثر من 80 ألف نازح إلى قراهم الأصلية بشمال دارفور.

وقال رئيس لجنة توزيع مواد الإيواء بالمفوضية الصادق شريف دوسة - فى تصريح له مساء اليوم الجمعة - إن المفوضية وزعت الاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية والإنسانية اللازمة على 47 من قرى العودة الطوعية فى 13 محلية من محليات ولاية شمال دارفور، مشيرا إلى أن عمليات التوزيع تأتى فى إطار الجهود المبذولة لتعزيز برامج العودة الطوعية التلقائية للنازحين واللاجئين بالولاية.

وأعلن دوسة، عن خطة إستراتيجية طموحة تستهدف تقديم مواد غذائية إسعافية للنازحين الجدد الذين فروا نتيجة للأحداث التى شهدتها مناطق (فنقا) بشرق جبل مرة، وريفى الفاشر، إلى جانب تقديم حوالى 13 ألف خيمة للعائدين والمتأثرين فى مختلف المناطق.

وقال المسئول السوداني، أن المفوضية تعمل كذلك على تقديم مساعدات للاجئين العائدين من شرق تشاد بمحليات "الطينة وكرنوي" بولاية شمال دارفور.

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