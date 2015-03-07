أخبار عاجلة

محافظ دمياط يبحث قرار غلق المقاهي مع النواب -
تشكيل لجنة لتسهيل إنهاء الإجراءات أراضي المستثمرين بسوهاج -
«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية -
«صحة البرلمان»: قانون التأمين الصحي الجديد أمامه 10 سنوات لتطبيقه -
محافظ دمياط يبحث آلية تسديد مديونيات المخابز -
بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا -
فيديو| أحمد الشيخ: أنا أكثر شخص حزين على ضياع ركلة الجزاء أمام الأهلي -
أضرار وفوائد الكافيين -
عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
فيديو| إبراهيم حسن عن استهداف أندية القمة لأحمد جمعة: «الكلام ده مقفول» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

وزير الإعلام السورى: الإبراهيمى لعب دورا مخادعا خلال مهامه فى سوريا

Google+ Print
وزير الإعلام السورى: الإبراهيمى لعب دورا مخادعا خلال مهامه فى سوريا وزير الإعلام السورى: الإبراهيمى لعب دورا مخادعا خلال مهامه فى سوريا
قال وزير الإعلام السورى عمران الزعبى إن المبعوث الدولى السابق إلى سوريا الأخضر الإبراهيمى كان مخادعا وساهم فى تأجيج الأزمة وسفك دماء السوريين.

وأضاف الزعبى ـ فى تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الرسمية "سانا" اليوم الجمعة ـ "إننا كنا على يقين أن الإبراهيمى ومنذ تسلمه مهامه كمبعوث للأمم المتحدة يمارس الخداع السياسى وأن دوره فى حل الأزمة هو دور مخادع فى الأساس وفق تعليمات من الأمريكيين وغيرهم من شيوخ النفط فى الخليج".

وأكد الزعبى أن الإبراهيمى تسبب فى سفك دماء السوريين عندما كان يخادع السورية ويمارس سياسة الكذب والافتراء فى المحافل الدولية وأمام الإعلام الدولى -بحسب تعبيره- ، لافتا إلى أن الإبراهيمى هو المسؤول الأول عن فشل مهمته.

وأشار الزعبى إلى أن الظروف تتغير بفضل ثبات وصمود الشعب السورى وقواته المسلحة فى مواجهة الإرهاب وسعى القيادة السورية الجدى والمسؤول إلى البحث عن حلول سياسية للأزمة ، مشددا على أن من يعتقد أن القرار يمكن أن يكون فى غير دمشق واهم .
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة

ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا