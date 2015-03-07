وزير الإعلام السورى: الإبراهيمى لعب دورا مخادعا خلال مهامه فى سوريا

قال وزير الإعلام السورى عمران الزعبى إن المبعوث الدولى السابق إلى سوريا الأخضر الإبراهيمى كان مخادعا وساهم فى تأجيج الأزمة وسفك دماء السوريين.

وأضاف الزعبى ـ فى تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الرسمية "سانا" اليوم الجمعة ـ "إننا كنا على يقين أن الإبراهيمى ومنذ تسلمه مهامه كمبعوث للأمم المتحدة يمارس الخداع السياسى وأن دوره فى حل الأزمة هو دور مخادع فى الأساس وفق تعليمات من الأمريكيين وغيرهم من شيوخ النفط فى الخليج".

وأكد الزعبى أن الإبراهيمى تسبب فى سفك دماء السوريين عندما كان يخادع الحكومة السورية ويمارس سياسة الكذب والافتراء فى المحافل الدولية وأمام الإعلام الدولى -بحسب تعبيره- ، لافتا إلى أن الإبراهيمى هو المسؤول الأول عن فشل مهمته.

وأشار الزعبى إلى أن الظروف تتغير بفضل ثبات وصمود الشعب السورى وقواته المسلحة فى مواجهة الإرهاب وسعى القيادة السورية الجدى والمسؤول إلى البحث عن حلول سياسية للأزمة ، مشددا على أن من يعتقد أن القرار يمكن أن يكون فى غير دمشق واهم .

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