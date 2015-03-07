الجيش الأمريكى يطرد"داعش"من بلدة البغدادى والبيت الأبيض يدين جرف"نمرود"

أعلنت هيئة أركان التحالف الدولى ضد تنظيم الدولة الإسلامية أن الجيش العراقى استعاد الجمعة بلدة البغدادى القريبة من قاعدة الأسد حيث يتمركز جنود أمركيون فى غرب العراق.

وقد تمكن التنظيم المتطرف منتصف الشهر الماضى من السيطرة على البلدة قبل أن تبدأ القوات العراقية والميليشيات الموالية هجوما مضادا لاستعادتها.

كما عبر البيت الأبيض الجمعة عن استنكاره لقيام تنظيم الدولة الإسلامية بجرف مدينة نمرود الأثرية فى شمال العراق، وقال مجلس الأمن القومى فى تغريدة على تويتر إنه "يشعر بحزن عميق إزاء التدمير الذى لا يمكن تفسيره للآثار التاريخية والثقافية والدينية فى العراق، بما فيها الهجمات الأخيرة على نمرود".

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