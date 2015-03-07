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مسلحون يختطفون 9 عمال أجانب بحقل "الغانى" النفطى بمدينة"زلة" الليبية

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مسلحون يختطفون 9 عمال أجانب بحقل "الغانى" النفطى بمدينة"زلة" الليبية مسلحون يختطفون 9 عمال أجانب بحقل "الغانى" النفطى بمدينة"زلة" الليبية
أختطف مسلحون ، تسعة عمال أجانب يعملون بشركة "فاوس" للخدمات النفطية بحقل "الغانى" بمدينة زلة الليبية.

وقال مصدر أمنى ليبى اليوم " إن المسلحين الذين هاجموا حقل الغانى فى وقت سابق من اليوم وقتلوا سبعة أشخاص ، خطفوا تسعة عمال أجانب يعملون بشركة فاوس للخدمات النفطيه كانوا متواجدين فى الحقل".

وكشف المصدر الأمنى ، عن هوية المخطوفين وهم مشرف الحقل نمساوى الجنسية ، ومشرف تشيكى الجنسية، وطباخ غانى الجنسية ، وأربعة فنيين فلبينين، وعاملان من بنجلاديش.
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