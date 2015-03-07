نتنياهو يرفض العودة لحدود 1967 فى محادثاته مع الفلسطينيين

نفى أحد مساعدى رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ، اليوم الجمعة ، ما تردد مؤخرا عن إبداء نتنياهو موافقة مبدئية على انسحاب إسرائيل إلى حدود 1967.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن أحد مساعدى نتنياهو، التى لم تكشف الصحيفة عن هويته، القول " لم يوافق رئيس الوزراء أبدا على العودة إلى حدود 1967 وتقسيم القدس ، والاعتراف بحق العودة ولا يزال موقفه ثابتا إزاء هذه القضايا ".

وكانت صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية ، قد زعمت أن نتنياهو فكر فى إبرام اتفاق مع الفلسطينيين يسمح باجتثاث مستوطنات الضفة الغربية من جذورها ، والاعتراف بمزاعم الفلسطينيين فى القدس.

وأوضحت أن ذلك قد تمخضت عنه محادثات سرية أجريت بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية خلال فترة ولاية نتنياهو من 2009 وحتى 2013 ، زاعمة أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى أبلغها بأن الاتفاق كان عبارة عن مسودة بدأها وسطاء أمريكيون وخضعت للتصويت من قبل الأطراف المتفاوضة.

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