أخبار عاجلة

محافظ دمياط يبحث قرار غلق المقاهي مع النواب -
تشكيل لجنة لتسهيل إنهاء الإجراءات أراضي المستثمرين بسوهاج -
«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية -
«صحة البرلمان»: قانون التأمين الصحي الجديد أمامه 10 سنوات لتطبيقه -
محافظ دمياط يبحث آلية تسديد مديونيات المخابز -
بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا -
فيديو| أحمد الشيخ: أنا أكثر شخص حزين على ضياع ركلة الجزاء أمام الأهلي -
أضرار وفوائد الكافيين -
عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
فيديو| إبراهيم حسن عن استهداف أندية القمة لأحمد جمعة: «الكلام ده مقفول» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

نتنياهو يرفض العودة لحدود 1967 فى محادثاته مع الفلسطينيين

Google+ Print
نتنياهو يرفض العودة لحدود 1967 فى محادثاته مع الفلسطينيين نتنياهو يرفض العودة لحدود 1967 فى محادثاته مع الفلسطينيين
نفى أحد مساعدى رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ، اليوم الجمعة ، ما تردد مؤخرا عن إبداء نتنياهو موافقة مبدئية على انسحاب إسرائيل إلى حدود 1967.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن أحد مساعدى نتنياهو، التى لم تكشف الصحيفة عن هويته، القول " لم يوافق رئيس الوزراء أبدا على العودة إلى حدود 1967 وتقسيم القدس ، والاعتراف بحق العودة ولا يزال موقفه ثابتا إزاء هذه القضايا ".

وكانت صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية ، قد زعمت أن نتنياهو فكر فى إبرام اتفاق مع الفلسطينيين يسمح باجتثاث مستوطنات الضفة الغربية من جذورها ، والاعتراف بمزاعم الفلسطينيين فى القدس.

وأوضحت أن ذلك قد تمخضت عنه محادثات سرية أجريت بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية خلال فترة ولاية نتنياهو من 2009 وحتى 2013 ، زاعمة أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى أبلغها بأن الاتفاق كان عبارة عن مسودة بدأها وسطاء أمريكيون وخضعت للتصويت من قبل الأطراف المتفاوضة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365