نتنياهو يرفض العودة لحدود 1967 فى محادثاته مع الفلسطينيين

نفى أحد مساعدى رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ، اليوم الجمعة ، ما تردد مؤخرا عن إبداء نتنياهو موافقة مبدئية على انسحاب إسرائيل إلى حدود 1967.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأوضحت أن ذلك قد تمخضت عنه محادثات سرية أجريت بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية خلال فترة ولاية نتنياهو من 2009 وحتى 2013 ، زاعمة أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى أبلغها بأن الاتفاق كان عبارة عن مسودة بدأها وسطاء أمريكيون وخضعت للتصويت من قبل الأطراف المتفاوضة.
ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن أحد مساعدى نتنياهو، التى لم تكشف الصحيفة عن هويته، القول " لم يوافق رئيس الوزراء أبدا على العودة إلى حدود 1967 وتقسيم القدس ، والاعتراف بحق العودة ولا يزال موقفه ثابتا إزاء هذه القضايا ".
وكانت صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية ، قد زعمت أن نتنياهو فكر فى إبرام اتفاق مع الفلسطينيين يسمح باجتثاث مستوطنات الضفة الغربية من جذورها ، والاعتراف بمزاعم الفلسطينيين فى القدس.
وأوضحت أن ذلك قد تمخضت عنه محادثات سرية أجريت بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية خلال فترة ولاية نتنياهو من 2009 وحتى 2013 ، زاعمة أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى أبلغها بأن الاتفاق كان عبارة عن مسودة بدأها وسطاء أمريكيون وخضعت للتصويت من قبل الأطراف المتفاوضة.
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