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الجيش الجزائرى يمهل معتصمى "عين صالح" 48 ساعة لفض الاعتصام

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الجيش الجزائرى يمهل معتصمى "عين صالح" 48 ساعة لفض الاعتصام الجيش الجزائرى يمهل معتصمى "عين صالح" 48 ساعة لفض الاعتصام
أبلغ قائد القطاع العسكرى فى ولاية تمنراست الجنوبية المحتجين على الغاز الصخرى فى مدينة عين صالح أوامر صدرت من الجهات العليا فى البلاد بضرورة إخلاء ما اطلقوا عليه "ساحة الصمود" التى تتوسط المدينة ، وذلك قبل يوم الإثنين القادم.

وتحدث قائد القطاع العسكرى إلى ممثلين من لجنة تنوب عن المعتصمين حيث دعاهم إلى رفع الخيام المنصوبة وسط الساحة والعودة إلى منازلهم وإنهاء مظاهر الاعتصام، وهو الطلب الذى نقله أعضاء اللجنة الشعبية إلى المعتصمين فى انتظار الفصل فى موضوع الاستجابة لأوامر الجيش.

يذكر ان المعارضين لاستغلال الغاز الصخرى فى مدينة عين صالح بولاية تمنراست الجنوبية نصبوا منذ ما يقرب من شهرين خياما قرب مقر الدائرة الادارية لعين صالح وأطلقوا عليها "ساحة الصمود" ، وقامت قوات الامن قبل أيام بطردهم إلا انهم أعادوا نصبها مجددا.
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