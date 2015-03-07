"FDA" تطرح دواءً جديداً مضادًا للفطريات النادرة والخطيرة

صدقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" بشكل رسمى فى السادس من شهر مارس الجارى على طرح دواء جديد مضاد للفطريات، يتميز بفاعليته فى القضاء على بعض الأمراض الفطرية النادرة والخطيرة.

يعرف هذا العلاج باسم كريسيمبا "Cresemba "، ويحتوى على المادة الفعالة "isavuconazonium sulfate"، وأكد التقرير أنه سيستخدم لعلاج الإصابات الفطرية الناجمة عن فطر "Aspergillus "، والعدوى الفطرية الناجمة عن فطر "Mucorales "، وهى تصيب غالباً الأشخاص الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعى.

وينتمى العقار الجديد إلى فئة أدوية الآزول "azole "، والتى تستهدف الجدار الخلوى للفطريت، وهو متوفر فى صورة كبسولات يتم تناولها عن طريق الفم، ويوجد أيضاً فى صورة أمبولات تستخدم عن طريق الحقن الوريدى.

وتم التأكد من فاعلية وآمان العقار الجديد بعد خضوع 516 شخصاً للتجارب الإكلينيكية، وكانت النتائج إيجابية للغاية، ومن أبرز الآثار الجانبية التى تعرض لها المرضى: الغثيان والقىء والإسهال والصداع، وكما أنه قد يسبب بعض الأضرار الخطيرة مثل: مشاكل الكبد والحساسية الشديدة على الجلد. وتمتلك شركة إستيلاس فارما الأمريكية الحق الحصرى فى تسويق عقار كريسيمبا.

هل يمكن للمقبلات على الزواج تعاطى الأدوية المضادة للفطريات؟