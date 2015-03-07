ضبط 8 أشخاص يقودون السيارات تحت تأثير المخدر بالفيوم و4 بالمنوفية

تمكنت حملة مرورية بمحافظة الفيوم، بالتنسيق مع مديرية الصحة بالمحافظة، من ضبط 8 من قائدى السيارات، يقودون تحت تأثير المواد المخدرة على الطرق السريعة بالمحافظة، وفقا لبيان أمنى،أمس الجمعة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وفى المنوفية شنت مديرية الصحة حملة لإجراء تحاليل فورية على السائقين، تبين من التحاليل التى أجريت على 40 سائقا وجود 3سائقين يتعاطون المواد المخدرة، فتم التحفظ عليهما لحين عرضهما على النيابة، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

واستهدفت إدارة المرور بالاشتراك مع خبراء المفرقعات، السيارات المتروكة والمهملة بالشوارع والميادين عقب تعقيمها خشية من قيام العناصر الإرهابية بوضع عبوات ناسفة بها وتفخيخها بهدف زعزعة أمن واستقرار البلاد، والتى أسفرت عن فحص 7 سيارات مهلمة ومتواجده بجوار المنشآت العامة بالمحافظة، وتم رفعها وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.