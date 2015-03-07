بعد انفصال 9 أعوام.. نور الشريف وبوسي يتزوجان مرة أخرى

قال نور عزت مساعد الفنان نور الشريف، إن أشهر ثنائي رومانسي في تاريخ الفن العربي “نور وبوسي”، تزوجا مرة آخرى بعد انفصال دام 9 سنوات.

وأوضح عزت أن خبر عودة نور الشريف إلى بوسي “صحيح”، مضيفًا ان الثنائي تزوجا قبل زواج ابنتهما سارة ورفض عزت الإفصاح عن أي تفاصيل خاصة بالأمر، مكتفيا بتأكيد عودة نور وبوسي قبل حوالي شهرين، وهي الفترة التي شهدت وجود الفنانة بوسي بصحبة نور الشريف حين كان مريضا، وسافرت معه في رجلة علاجه خارج مصر.

كان نور وبوسي، انفصلا عام 2006، في قرار فاجأ الجميع، بخاصة أن زواجهما استمر حوالي 30 عاما، ورغم طلاقهما، كانا حريصان على الظهور معا في كل المناسبات.