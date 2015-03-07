خبير تغذية فرنسي: «البن الأخضر» يساعد على إنقاص الوزن

أكد خبير التغذية الفرنسية الدكتور جيلبير أن البن الأخضر يلعب دورًا في فقدان الوزن دون أثار جانبية تصل إلى فقد 24 كيلو في أقل من شهرين.

وأوضح الخبير الفرنسي أن هذا النوع من البن الأخضر عرف أولاً في كندا ثم انتقل إلى سويسرا وفرنسا وهو عبارة عن بن مركز غير محمص ومنزوع منه مادة الكافيين وهو يؤثر على التمثيل الغذائي ليمنع تكوين الدهون والسكريات.

وأشار “جيلبير” إلى أن “البن الأخضر قادر على حرق الدهون، ومع شرب فنجان منه يوميًا يساعد على فقد الوزن 4 كيلوات في الأسبوع ثم 4 أخرى في الأسبوع التالي حتى تصل في نهاية الشهرين إلى فقد 22 كيلو”.