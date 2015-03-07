موجز الصحافة المحلية: كارثة.. الموت على قضبان الشروق

تناولت الصحف المحلية عددا من الأخبار المهمة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، وكان أبرزها ما جاء فى جريدة "اليوم السابع" تحت عنوان "كارثة.. الموت على قضبان الشروق"، حيث عادت حوادث القطارات مرة أخرى، وعادت مشاهد دمــاء الأطفال التى تروى السكة الحديد ثانيًا، بعدما لقى 7 مصرعهم بينهم 5 تلاميذ، وأصيب 26 آخرون إصابات بالغة، نتيجة اصطدام قطار بأتوبيس رحلات مدرسية كان قادمًا من محافظة الغربية عند مدخل بوابة مدينة الشروق، اليوم الجمعة، أثناء توجههم لإحدى المدن الترفيهية، فتبدلت السعادة والفرح اللذان كانا يملآن وجوه الأطفال، إلى مشاهد دماء وحزن على الضحايا الذين تحولت أجسادهم الضئيلة إلى أشلاء.

وأفادت صحيفة "الأهرام"، أن الدكتور أحمد درويش، مساعد وزيرة التطوير الحضرى والعشوائيات، قال إن الأعوام الأخيرة شهدت ازديادا كبيرا فى العشوائيات، مشيرا إلى أن هناك 360 منطقة عشوائية خطيرة على مستوى الجمهورية يقطنها نحو مليون نسمة، وتحتاج لمعالجة سريعة، ‎وأضاف درويش فى تصريحات صحفية، أن النوع الثانى هى المناطق غير المخططة والمبنية على أساسات ولديها مرافق وخدمات، ولكنها لا تراعى القواعد العمرانية للإنشاء وهى موجودة بنسبة 37% من العمران فى مصر بما يمثل 40% من حجم السكان، موضحا أن الوضع يحتاج لضم هؤلاء فى المدينة المتكاملة عبر تطويرهم والاستفادة منهم ومن هنا تتعاون الوزارة مع المحافظة فى عملية التخطيط والتمويل لحل هذه الأزمات.

وقال صحيفة "الأخبار" إن روسيا بدأت تنفيذ اتفاقية توريد منظومات صواريخ "انتاى – ٢٥٠٠" للدفاع الجوى إلى مصر.

وقالت وكالة انترفاكس الروسية إن مصر ستتسلم العام الجارى منصات إطلاق هذه الصواريخ، وأوضحت أن منظومة الصواريخ الجديدة "أس٣٠٠ فى ٤" قادرة على إسقاط الطائرات والصواريخ الباليستية على مدى حتى ٤٠٠ كيلو متر.

وأشارت صحيفة "المصرى اليوم"، إلى أن المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قال إنه سيبدأ عمله بالوزارة السبت، بلقاء المهندس عاطف حلمى، الوزير السابق، للتعرف على الملفات ذات الأولوية بقطاع الاتصالات.

وعلمت "المصرى اليوم"، أن الوزير السابق عاد من برشلونة الجمعة، بعد أن قطع مشاركته فى مؤتمر عالمى لشركات المحمول، وقال "نجم"، فى تصريحات لـ"المصرى اليوم"، إن المؤتمر الاقتصادى يعد فرصة ممتازة لإنجاز بعض فرص الاستثمار الواردة باستراتيجية عمل الوزارة، لكن هذا لا يعنى التوقف بعد المؤتمر، وأشار "نجم"، إلى أن الملفات التابعة لقطاع الاتصالات والوزارة، تأتى فى المرتبة الثانية من حيث الأولويات بعد مشروعات القمة الاقتصادية، وأوضح أن الوزارة جاهزة لعرض العديد من المشروعات الاستثمارية العملاقة على المستثمرين خلال القمة الاقتصادية، بينهم 3 مشروعات ضخمة، انتهت الوزارة مؤخرًا من دراسات الجدوى الخاصة بها.

ونقلت صحيفة "الشروق" تصريحات شيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب، بأن الجماعات المتطرفة تمثل شذوذا فكريا وخروجا عن النهج الصحيح للأديان، مشيرا إلى وجود مؤامرة دولية كبرى وعالمية على بلدان الشرق ساعدت فى ظهور تنظيم "داعش" تستهدف تقسيم الشرق إلى دويلات أصغر لصالح الصهيونية العالمية، وأضاف فى تسجيل مصور للتليفزيون اليابانى، أنه لا حاجة للتذكير بأن داعش وغيرها من التنظيمات الإرهابية خارجة عن صحيح الإسلام.

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