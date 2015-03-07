ضبط 4 يشتبه فى تورطهم بتفجير قنبلة المحلة

ألقت الأجهزة الأمنية منذ قليل القبض على 4 أشخاص يشتبه فى تورطهم فى التفجير الذى وقع بجوار أحد البنوك بشارع شكرى القوتلى بالمحلة.

وتم التحفظ عليهم للتحقيق معهم لبيان مدى تورطهم فى ارتكاب الحادث من عدمه، وانتقل اللواء عبد الله خليفة مفتش الأمن العام بالغربية واللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية لموقع الانفجار لمتابعة الموقف.

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