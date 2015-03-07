مقهى يابانى يُقدم وجبة "برجر ضفادع" وحلوى من بيضه المقلى

أعلن أحد المقاهى فى مدينة يوكوهاما اليابانية، عن تقديمه رسمياً لبرجر ضفدع، بحسب ما ذكرت شبكة "CNN".

ويتكون البرجر من خبز أسود مصنوع من السواد الذى تحويه نبتة البامبو، مع ضفدع مقلى كامل وبعض الخس، وستقدم الوجبة مقابل 1000 ين يابانى "أى ثمانى دولارات"، وهو السعر الذى يعادل وجبة "بيج ماك" التى يقدمها مطعم ماكدونالدز فى اليابان.

كما يقدم المقهى ذاته بعض الحلويات "بودينج بيض الضفادع المقلى"، مع توفو اللوز.

ويقع مقهى "Orbi Yokohama" داخل حديقة ترفيهية مبنية على الطبيعة، وتقع جنوب طوكيو.

أما الضفدع فيعتبر جزءاً من مجموعة من الحيوانات والحشرات السامة التى سيقدمها معرض خاص، وفقاً لمتحدث باسم القائمين على الحديقة، توكومو هيروشى.